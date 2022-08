“Pancetta o guanciale?”, il meme di Letta accende le polemiche

Il segretario dem ha rilanciato una parodia dei manifesti Pd. Critiche dagli avversari

Di: Redazione Sardegna Live

"Guanciale tutta la vita!": così Enrico Letta replica con ironia, su Twitter, alla parodia che circola sui social a proposito dei nuovi manifesti Dem.

"Scegli", la campagna di comunicazione del Partito Democratico in vista delle elezioni, propone una serie di manifesti con una grafica pensata per "polarizzare" il messaggio: "Con Putin/Con l'Europa. Combustibili fossili/energie rinnovabili. Lavoro sotto pagato/Salario minimo. Discriminazioni/Diritti. Più condoni per gli evasori/Meno tasse per chi lavora. No Vax/Scienza e vaccini". Dopo la diffusione dei manifesti Dem, sulla pagina Fb "Pasta & Rivoluzione" è stata condivisa una parodia, in cui in cui l'alternativa proposta è: "Con la pancetta/Con il guanciale".

Un meme che è stato rilanciato successivamente su Twitter proprio da Enrico Letta che, come didascalia, ha scritto: "Guanciale Tutta La Vita!". Inevitabili, però, anche le polemiche sollevate dagli avversari politici.

"Siamo tutti felici, Enrico Letta, che ti stia divertendo con questo tuo giochino rosso o nero. Ma visto che sei a Modena, fai un salto a Sassuolo e vedi se si stanno divertendo anche i produttori di piastrelle che rischiano di fermarsi e stanno già chiedendo la cassa integrazione", ha scritto su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

Ironia sui manifesti in rosso e nero del Pd anche da Matteo Salvini. Sempre su Twitter il segretario della Lega ha postato un facsimile del manifesto Dem diviso tra la scritta 'Torno in Francia' su sfondo nero, e accanto la frase 'Resto in Italia' e la foto di Enrico Letta compreso il logo del Pd e il loro slogan elettorale 'Scegli'. Salvini inoltre ha scritto: "Dopo il 25 settembre cosa farai? Letta, scegli. Anzi scegliamo noi: #25settembrevotolega".

"Enrico che ti succede?” si chiede invece su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte. "Non pensi che di questo passo i cittadini finiscano per percepire ancor più la politica come un fatuo e inutile teatrino? Non pensi che dipingere il mondo in rosso e nero, lungi dal sollecitare una efficace mobilitazione popolare, finisca per associare il voto al tavolo del gioco d'azzardo, incoraggiando l'astensionismo e la perdita di fiducia dei cittadini nella politica?", ha scritto Conte.