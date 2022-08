Elezioni. La compagna di Berlusconi candidata in Campania e Sicilia

Per Marta Fascina il collegio uninominale di Marsala, considerato blindato, e la presenza in lista in quasi tutti i collegi del plurinominale in Campania

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono chiusi alle 20 i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni del 25 settembre, con scelte che faranno discutere. Una di queste in casa Forza Italia, con Marta Fascina (compagna di Silvio Berlusconi) candidata al secondo posto in tre dei quattro collegi proporzionali per la Camera in Campania, subito dietro il coordinatore azzurro Antonio Tajani.

Non solo, la Fascina è candidata anche nel collegio di Marsala, in Sicilia, considerato blindato, ed è presente – sempre per la Camera – nella circoscrizione Lombardia 1 e, come capolista, al Collegio 2.

Marta Fascina è di origini calabresi ma è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1.