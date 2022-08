Lite in spiaggia, bagnante ferito con l’asta dell’ombrellone

La rissa è nata per l’accesso alla spiaggia libera. I protagonisti rischiano la denuncia

Di: Redazione Sardegna Live

Rissa a colpi di ombrellone sulla spiaggia di Torre dell’Orso, in Salento. Protagonisti due comitive di turisti.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, un gruppo di turisti campani si sarebbero fermati a chiacchierare sulla passerella, bloccando il passaggio a una seconda comitiva di salentini. Da qui sarebbe nato un diverbio, subito degenerato. Un uomo di Taurisano (Lecce) sarebbe stato colpito alla testa con l'asta dell'ombrellone e costretto a fare ricorso alle cure del 118.

Gli investigatori stanno cristallizzando le posizioni delle persone coinvolte per le quali scatterà una denuncia. Si tratta della terza rissa scoppiata in Salento in meno di una settimana. Gli altri episodi a Gallipoli e Porto Cesareo.