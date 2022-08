Covid, Bassetti: "Speranza si congeda con fallimento totale, flop quarta dose"

"Si doveva lavorare per una campagna vaccinale su quarte dosi a settembre e ottobre con un vaccino aggiornato"

Di: Redazione Sardegna Live

Sul fronte della campagna vaccinale anti-Covid, "il ministro Roberto Speranza si congeda con un fallimento totale, perché la prima campagna che non ha gestito il generale Francesco Paolo Figliuolo mostra che solo all'incirca il 25% di chi doveva fare la quarta dose l'ha fatta, con percentuali veramente spaventosamente basse, per esempio il 7% degli over 60".

A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Come il ministro Speranza "anche io credo che si debba spingere il più possibile nella direzione della campagna vaccinale, ma con rigore e senza populismo. La campagna sulla quarta dose è stata un fallimento annunciato e non andava fatta".

"Si doveva invece lavorare per una campagna vaccinale sulle quarte dosi a settembre e ottobre con un vaccino aggiornato - afferma l'infettivologo -. Questo non è stato fatto. E una campagna vaccinale lanciata male in questo modo rischia di fare l'interesse di chi è contro i vaccini".