Elezioni: tappa a Cagliari per Giorgia Meloni

La leader di Fdi il 2 settembre nel capoluogo per l'unica tappa sarda

Di: Redazione Sardegna Live

Si avvicina l’appuntamento con le elezioni del 25 settembre e i “big” arrivano anche in Sardegna. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sarà, a Cagliari, il 2 settembre per l'apertura della campagna elettorale. Si tratta dell'unica tappa prevista nell'Isola per la deputata. Il comizio, probabilmente, si svolgerà in serata in piazza del Carmine, ma luogo e orario devono ancora essere ufficializzati.