Piero Angela, il 16 agosto camera ardente e funerale in Campidoglio

L'ultimo omaggio al padre della divulgazione

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo quanto si apprende, sarà allestita martedì 16 agosto, dalle 11.30, in Campidoglio a Roma, la camera ardente per Piero Angela, morto oggi nella Capitale all'età di 93 anni.

A seguire è previsto il funerale laico per il grande giornalista e divulgatore. Non si contano i messaggi di cordoglio espressi sul web dagli italiani che per decenni lo hanno amato e seguito. Pensiero per il divulgatore anche dal mondo della cultura, della politica e della tv.

LEGGI ANCHE: ADDIO A PIERO ANGELA. MATTARELLA: "GRANDE DOLORE", DRAGHI: "HA UNITO IL PAESE"