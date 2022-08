Maturità: record di 100 e lode, ma le prove Invalsi tolgono credibilità a questi voti

I dati rivelano la disomogeneità dei criteri di valutazione sul territorio nazionale

Di: Redazione Sardegna Live

Quella del 2022 è stata una maturità ricca di 100 e lode: sono stati oltre 16 mila i maturati con questo voto, ben 1.147 in più rispetto allo scorso anno e dato addirittura quintuplicato rispetto a dieci anni fa. Questo il risultato emerso da uno studio della rivista specializzata Tuttoscuola.

In Lombardia si sono diplomati quest’anno 1.053 studenti con 100 e lode all’esame di maturità, poco meno dei 1.149 che hanno raggiunto lo stesso traguardo in Calabria. Ma, mentre in Lombardia si sono diplomati in 74.144, in Calabria sono stati 18.477. In altri termini in Lombardia solo uno studente su 70 è stato valutato meritevole di lode, in Calabria uno ogni 16. Seguono la Puglia con uno su 17, l’Umbria con uno su 21 e la Sicilia con uno su 22. In fondo, subito prima della Lombardia, il Friuli Venezia Giulia con un diplomato con lode ogni 56, il Veneto con 52 e il Piemonte con 50.

Ma le rilevazioni somministrate con prove oggettive dall’Invalsi presentano un’Italia esattamente rovesciata nei livelli di competenza eccellenti rispetto a quanto emerge dalle valutazioni soggettive dei docenti italiani nelle varie province e regioni.

I dati Invalsi di quest’anno sui livelli di eccellenza degli studenti del quinto anno della secondaria di II grado sembrano infatti togliere credibilità a molte di quelle lodi assegnate nella maturità 2022, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno.

Per esempio, la Calabria è risultata prima a livello nazionale in termini di percentuale di studenti con lode, è poi invece classificata ultima nei livelli di apprendimento rilevati dall’Invalsi nell’ultimo anno delle superiori in termini di percentuali di alunni con risultati eccellenti.