La Rappresentante di Lista contro Salvini: “Non usare la nostra Ciao Ciao”

Il post sui social: "La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit"

Di: Redazione Sardegna Live

La Rappresentante di Lista attacca il segretario della Lega Matteo Salvini. Su Twitter, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina rimproverano il leader del Carroccio per aver utilizzato il loro brano "Ciao Ciao" in un comizio.

"Ci arriva voce che al comizio di S4lvini il dj abbia messo #ciaociao. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit", si legge in un post pubblicato sul social network.

Immediata è arrivata, sempre tramite social, la replica del leader leghista: "Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso visto che ero in mezzo a tantissima bella gente. Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua #ciaociao mi piace parecchio" ha scritto Salvini su Facebook.

Pur essendo arrivato settimo all’ultimo Festival di Sanremo, il brano “Ciao Ciao” è stato uno dei più trasmessi sulle radio e uno dei più utilizzati su TikTok.