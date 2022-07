Giocano a calcio in autostrada, giovane investito sulla corsia d'emergenza

L'incidente sulla A1 tra Modena e Reggio Emilia

Di: Redazione Sardegna Live

Si sono messi a giocare a calcio in autostrada tra le vetture in coda, e un'auto in transito sulla corsia d'emergenza ha travolto uno di loro, finito poi in ospedale in condizioni fortunatamente non preoccupanti.

L'incidente è accaduto ieri a mezzogiorno lungo l'autostrada A1, al confine tra i territori di Modena e Reggio Emilia.

Come riporta il Resto del Carlino, un gruppo di quattro giovani svizzeri hanno deciso di scendere dall'auto e di mettersi a giocare a calcio mentre si trovavano in coda. L'automobilista che ha travolto uno dei quattro ha cercato eludere la stessa coda imboccando la corsia d'emergenza, dove ha investito uno dei giovani che, a causa dell’urto, è stato sbalzato in avanti finendo contro un'altra vettura



Nei confronti dei quattro sarà elevata una multa per abbandono dell'auto e per non aver indossato il giubbotto catarifrangente. L'automobilista invece dovrà sborsare 400 euro per essersi spostato sulla corsia d'emergenza e gli verranno tolti dieci punti sulla patente, che gli sarà ritirata. Rischia anche una denuncia per lesioni da parte del ragazzo investito.