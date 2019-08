Prezzo del Latte. De Carlo (Fdi): “Il Ministero non sottovaluti il nostro appello”

Il Segretario della commissione Agricoltura: “Si convochi il tavolo sul Pecorino Romano”

Di: Antonio Caria

“Siamo riusciti ad affrontare l'emergenza e con un impegno unitario di tutte le forze politiche”. Sono queste le parole di Luca De Carlo, Deputato di Fratelli d'Italia e segretario della Commissione Agricoltura, presentatore e primo firmatario, insieme al collega Deidda, di una risoluzione che ha portato poi al documento approvato in Commissione.

“Sapevamo – ha aggiunto – però che era la prima tappa di un lungo lavoro infatti avevamo chiesto interventi strutturali per riformare il settore e non dover tornare dopo un anno ad affrontare una nuova crisi” continua l'esponente di Fdi che è stato in Sardegna mesi fa per visitare le aziende

A suo modo di vedere “Occorre proseguire il lavoro ma per questo serve che venga convocato un nuovo tavolo dove i pastori e le loro associazioni possono dire la loro sul nuovo piano triennale del Pecorino altrimenti siamo punto a capo e si va contro quello deciso in Commissione Agricoltura”.

“Il problema del prezzo del latte ovino – ha concluso – riguarda particolarmente la Sardegna ma è un problema nazionale. Siamo stati i primi a parlarne in aula alla Camera dei Deputati e spero non si faccia lo stesso errore di sottovalutare il nostro appello”.