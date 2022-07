Maltempo in Lombardia. Grandinata a Saronno, decine le auto danneggiate. “Chicchi grossi come uova”

LE FOTO

Di: Redazione Sardegna Live

Black out, decine di auto danneggiate, case allagate, vetture bloccate nei sottopassaggi. Dalle 20 e fino alle 22 di ieri una bomba d’acqua ha investito Saronno. A complicare la situazione una violenta grandinata abbattutasi sulla città della provincia di Varese, in Lombardia. “Grandine grossa come uova”, raccontano i cittadini. 

“Non si è fatta certo attendere la prevista ondata di temporali che dal pomeriggio di martedì 26 Luglio ha iniziato a colpire molte regioni del Nord Italia. Forti nubifragi, furiose raffiche di vento e intense grandinate hanno colpito dapprima le regioni di Nordovest specie la Lombardia, ma tra la sera e la notte l'intenso sistema temporalesco si è messo in viaggio verso le regioni di Nordest colpendo duramente l'Emilia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia”, informa il meteorologo Marco Castelli su Ilmeteo.it.

LE FOTO

Foto di Franco Bagnasco

Foto di Andrea G.Banfi

Il risveglio questa mattina. Foto di Cesari Sergio