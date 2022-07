Elezioni. Incontro tra Letta, Di Maio e Sala

Incontro nel pomeriggio a Roma

Di: Redazione Sardegna Live

Il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Insieme per il futuro e ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Beppe Sala si sono incontrati nel pomeriggio a Roma. Lo si apprende da fonti parlamentari. L'incontro si è svolto presso la sede di Arel, l'Agenzia di Ricerche e Legislazione.

"Mai come in queste elezioni il voto italiano sarà il più determinante di sempre nella storia europea. Il voto darà un risultato chiaro e andrà in una direzione o nell'altra, il pareggio non è contemplato. Non c'è pareggio, o vince l'Europa comunitaria o quella dei nazionalismi" ha detto proprio oggi il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale alla Camera. "La scelta è fra noi e Meloni" ha poi aggiunto.