Coldiretti: “Almeno 15 anni per ripristinare il verde distrutto dai roghi”

L’Italia in fiamme con il 170% di incendi in più nel 2022 rispetto alla media

Di: Redazione Sardegna Live

L’Italia in fiamme con +170% di incendi nel 2022 rispetto alla media spinti da un mese di luglio bollente e siccitoso che ha favorito la corsa del fuoco lungo boschi e campagne di tutta la penisola con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo.

E' quanto emerge da un' analisi di Coldiretti su dati Effis in riferimento agli incendi dalla Maremma toscana al Carso friulano, dal Lazio alla Puglia, dalla Basilicata alla Sicilia fino alla pineta Ramazzotti di Ravenna in Emilia Romagna, favoriti dalle alte temperature oltre i 40 gradi, dalla siccità in un anno con precipitazioni praticamente dimezzate e "dalla mano criminale dell'uomo".

Ci vorranno almeno 15 anni - rileva l'organizzazione agricola - per ripristinare completamente le zone verdi distrutte dalle fiamme con danni oltre diecimila euro all'ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate.

Coldiretti sottolinea in particolare che "se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo con il 2022 che si classifica fino ad ora come l'anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di 0,76 gradi rispetto alla media storica, a preoccupare è la disattenzione e l'azione dei piromani con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente".

E' dunque importante - sostiene l'organizzazione - l'azione di prevenzione e di attenzione da parte di tutti. La prima regola contro gli incendi è quella - specifica Coldiretti - di evitare di accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che il fuoco sia spento, ma anche che le braci siano completamente fredde.