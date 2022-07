Elezioni, Tajani: "Berlusconi sta come un grillo, si candida in Senato"

Il Cav ha incontrato la Meloni prima di volare in Sardegna: presto vertice centrodestra anche con Salvini

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. Si candida certamente in Senato". Ad annunciarlo è Antonio Tajani, conversando con i cronisti a Montecitorio, dopo una riunione a villa Grande con il leader di Forza Italia. "Berlusconi si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale", sottolinea tra l'altro il vice presidente di FI.

Il Cav. vuol metterci la faccia ancora una volta, in questa brevissima campagna elettorale. L'ex premier è eurodeputato in carica e, se dovesse essere eletto il 25 settembre, ha 30 giorni per scegliere: restare a Bruxelles o optare per uno scranno a palazzo Madama.

Intanto oggi ha visto Giorgia Meloni prima di volare in Sardegna e nel corso del colloquio con la leader di Fdi, riferiscono fonti dei due partiti, i due leader ''hanno convenuto sulla necessità di lavorare, anche d'accordo con il leader della Lega, Matteo Salvini, alla convocazione nei primi giorni della prossima settimana di un vertice del centrodestra, per affrontare i nodi politici dopo lo scioglimento delle Camere e in vista delle politiche''.