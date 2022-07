Noemi si esalta per l’arrivo di Dybala. “Se la Roma vince lo scudetto esco tutto”

La promessa su Twitter in risposta a un follower

Di: Redazione Sardegna Live

La cantautrice romana Noemi è entusiasta per l’arrivo di Paulo Dybala alla Roma e su Twitter si è lasciata andare a una promessa “hot”.

Noemi ha postato sul social network una foto in festa con la sciarpa giallorossa, la frase “Io oggi di nuovo così” e l'hashtag #DybalaRoma. "Se vinciamo lo scudo le esci come la Ferilli?" ha chiesto un suo follower. Diretta la risposta della cantante: “Esco tutto". Nel 2001, in occasione del tricolore della Roma, fu proprio l’attrice Sabrina Ferilli a fare uno spogliarello al Circo Massimo.