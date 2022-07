Ruba un'auto e investe un ciclista, poi scopre che è suo padre

Dopo averlo investito, ha anche tentato la fuga. Il padre è gravemente ferito

Di: Redazione Sardegna Live

Ha costretto con la forza un uomo di 82 anni ad uscire fuori dalla sua Chevrolet Spark, poi è fuggito a tutta velocità trascinando un passante che aveva provato a fermarlo e investendo poi un uomo in bici, suo padre, senza soccorrerlo.

Il 28enne colombiano ha poi impattato contro altre 2 auto prima di essere bloccato da un gruppo di persone che gli ha impedito di continuare la fuga e intanto ha chiamato i Carabinieri.

La vicenda è accaduta a Monza.

Come riporta Repubblica, il giovane è stato arrestato per rapina aggravata ed è indagato per omissione di soccorso e gravi lesioni. Si era messo alla guida senza patente e aveva un tasso alcolemico nella norma.

Si è rifiutato di spiegare il motivo del suo comportamento che verrà esaminato oggi dall’Autorità giudiziaria.

Il padre, 55 anni, è gravemente ferito e in ospedale gli è stata data una prognosi di 30 giorni. Feriti, seppure in modo lieve, anche i 2 proprietari delle auto impattate dal giovane durante la rocambolesca fuga.