Ambiente, nasce l’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico

A suggellare la firma oggi al Mipaaf la firma con i 27 territori promotori il DG Giuseppe Ambrosio

Di: Redazione Sardegna Live

Con la firma dei 27 territori del Comitato Promotore nasce oggi l’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico: a suggellare l’atto oggi al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali il Direttore Generale Giuseppe Ambrosio. “Questa Associazione garantirà un ulteriore sviluppo dei territori, non solo la loro conservazione, per rendere ancora più invidiabile il nostro Paese”.

“Oggi si apre un nuovo capitolo della storia – sottolinea il Prof. Mauro Agnoletti, titolare della Cattedra Unesco sul patrimonio dei paesaggi agricoli recentemente istituita presso l’Università di Firenze – e i territori possono adesso prendere in mano i propri destini, incidere sulle politiche: l’Italia non può imporsi per quantità o bassi costi dei prodotti agricoli, ma può imporsi per la qualità”.

“I paesaggi rurali rappresentano un orgoglio nazionale, sono portatori di valori – ha aggiunto il Prof. Tiziano Tempesta, Membro del Comitato Scientifico del Programma FAO GIAHS – su cui si fonda il paese.

La mattinata ha visto gli interventi dei delegati del Comitato Promotore in rappresentanza delle tre macro-aree geografiche nord, centro e sud/isole, con gli interventi di Chiara Zanoni, Roberta Casini, Patrizia Lusi.

Soddisfazione espressa anche dal Sindaco di Atzara Alessandro Corona, in rappresentanza del Paesaggio Policolturale “I Vigneti del Mandrolisai di Atzara e Sorgono”, unico paesaggio sardo iscritto nel Registro Nazionale dei Paesaggi rurali storici d’Italia. E’ un momento importante per il nostro territorio e per la Sardegna – dice il Sindaco Alessandro Corona – e il nostro ruolo di promotori della nascita di questa importante Associazione dimostra che il Mandrolisai crede nel paesaggio, nella sua tutela e valorizzazione e vuole essere un esempio concreto per tutti i territori sardi che intendono lavorare per rendere il Paesaggio fattore di sviluppo e di crescita. Con la nascita della Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse storico nasce un punto di riferimento unico, uno strumento fondamentale per incentivare politiche nazionali e regionali a tutela e valorizzazione del paesaggio.