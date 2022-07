Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2023 con Gianni Morandi

"L’ho scelto perché è storia della musica e della televisione, è amatissimo da intere famiglie e generazioni. E' attualissimo"

Di: Redazione Sardegna Live

Gianni Morandi condurrà il Festival di Sanremo 2023 con Amadeus. Sarà lui ad affiancare il direttore artistico.

L’annuncio del co-conduttore è arrivato proprio da Amadeus al Tg1. “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi”, ha detto Amadeus. "L’ho scelto perché è storia della musica e della televisione, è amatissimo da intere famiglie e generazioni. E' attualissimo" ha poi aggiunto.

“Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto… Evviva Sanremo!” ha scritto invece l'artista 77enne, che nell’ultima edizione era in gara e si era poi piazzato in quarta posizione col brano “Apri tutte le porte”.