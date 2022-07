Autista salva 2 pastori tedeschi facendoli salire sull’autobus

I cani si trovavano in mezzo alla strada ed erano molto nervosi, un pericolo per se stessi e per gli altri conducenti

Di: Redazione Sardegna Live, foto Terni in rete

Un grande gesto di amore e altruismo verso gli animali. È accaduto ad Acquavogliera, al confine tra i comuni di San Gemini e Terni, dove un autista di autobus si è accorto di due bellissimi pastori tedeschi, un maschio e una femmina, che attraversavano continuamente la strada, in preda al nervosismo.

Un grande pericolo per se stessi e per gli altri perché avrebbero potuto facilmente essere investiti e provocare un grave incidente stradale.

Come riporta la testata Terni i rete, l’autista ha deciso così di fermare il pullman a lato della strada, è sceso e con tanto amore e pazienza ha calmato i cani, essendone un grande amante. Anche lui infatti ne possiede uno. Intanto sono arrivati anche i carabinieri di San Gemini che hanno bloccato immediatamente il traffico.

Per metterli in sicurezza, l’autista ha deciso di farli salire a bordo dell’autobus in attesa che arrivassero i veterinari della Asl che sono risaliti al proprietario grazie al microchip. I cani erano scappati dalla sua proprietà e sono stati ricondotti a casa.

La situazione si è risolta fortunatamente per il meglio grazie all’autista che ha compiuto un gesto d'amore non certo scontato.