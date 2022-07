Reddito di cittadinanza, Conte: "Ha anche tolto braccia alla mafia"

"Non è stato solo un paracadute sociale, molti hanno anche potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Il reddito di cittadinanza non è stato solo un paracadute sociale per molte famiglie nei periodi più bui della crisi pandemica. Ha rappresentato anche una concreta possibilità per molti che, pur stretti dal giogo della fame, hanno potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali". Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, su FB.

"Le intercettazioni emerse nell’ambito dell’operazione 'Vento' hanno confermato la bontà di uno strumento che ha tolto braccia alle mafie: il reddito di cittadinanza non ha contrastato solo sfruttamento e lavoro nero, ma anche criminalità e violenza agendo come presidio di legalità", prosegue Conte.

"In Sicilia, grazie anche alla tenacia del M5S e di Barbara Floridia, oggi candidata alle primarie per le Presidenziali siciliane, la lotta alle mafie passa anche da dispositivi di inclusione e di protezione sociale. Per queste ragioni, le parole di qualche politico che si sgola per chiedere l’abolizione del reddito di cittadinanza suonano, più che ridicole, pericolose: la politica ha il dovere di non perdere il contatto con la realtà", conclude Conte.