Attaccato da uno sciame di vespe inferocite, muore un operaio 59enne

La tragedia nel Messinese. Disposta l’autopsia

Di: Redazione Sardegna Live

Ha purtroppo perso la vita a Letojanni, nel Messinese, Salvatore Ruggeri, operaio di 59 anni, dopo essere stato assalito da uno sciame di insetti, probabilmente vespe o calabroni, mentre stava andando al lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe aperto un casolare trovandovi dentro gli insetti, che lo hanno immediatamente attaccato.

L’operaio è morto subito dopo l'arrivo in ospedale, probabilmente per shock anafilattico. Per appurare con certezza la causa della morte è stata disposta l'autopsia.