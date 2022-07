Condannato in primo grado per violenza sessuale, viene prosciolto: "Indotto ad osare da vittima"

Per i giudici sarebbe stata la ragazza ad indurre l'amico "ad osare", quando nel bagno di un locale avvenne l'episodio

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo essere stato condannato in primo grado per violenza sessuale, la Corte d'Appello lo ha prosciolto dalle accuse poiché la vittima, con il suo comportamento, avrebbe "indotto l'imputato a osare". Questa la giustificazione per la quale il ventenne non è ritenuto responsabile di quanto accaduto.

Inizialmente era stato condannato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, ma i giudici (presidente donna più due consiglieri) hanno ribaltato il verdetto del primo grado. L'episodio risale al 2019: i ragazzi si conoscevano da tempo, ma il giovane avrebbe abusato dell'amica nel bagno di un locale nel centro di Torino.

Secondo i giudici della Corte d'Appello la ragazza, "alterata per un uso smodato di alcol (...), provocò l'avvicinamento del giovane che la stava attendendo dietro la porta del bagno". L'imputato non ha negato di "avere abbassato i pantaloni della giovane", ma, secondo il giudice della Corte d'Appello, "nulla può escludere che sull'esaltazione del momento, la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura".

Per i giudici "non ci sono certezze" sul racconto della ragazza e neppure sull'esistenza di una effettiva aggressione. Fu la ragazza, nel maggio del 2019, a denunciare l'episodio avvenuto qualche giorno prima. La sentenza è stata impugnata in Cassazione dal sostituto procuratore generale Nicoletta Quaglino.