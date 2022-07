Covid. Nuova variante dall'India, Bassetti: "Va tenuta d'occhio"

Per Bassetti forse è più contagiosa di Omicron 5, ma "senza allarme"

Di: Redazione Sardegna Live

"Credo valga la pena tenere d'occhio la nuova sotto-variante Ba.2.75 identificata in India e altri paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un'elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme". Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

Dello stesso avviso il virologo Tom Peacock, dell'Imperial College di Londra. Segnalata in India il 2 giugno scorso, la sottovariante BA.2.75 è "in apparente rapida crescita", scrive Peacock in un tweet.

La variante appartiene alla famiglia Omicron ma non esistono al momento pubblicazioni scientifiche a riguardo. Sarebbe particolarmente trasmissibile e per questo, osserva Peacock, "Vale la pena tenerla d'occhio".

Un'altra probabile caratteristica è la velocità con cui nell'arco di un mese si è diffusa dall'India alla Germania e al Canala, fino alla Nuova Zelanda. Tuttavia è presto per trarre conclusioni, osserva Peakok, considerando che le "sequenze finora raccolte sono poche".