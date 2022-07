Berlusconi in Sardegna, riunione con i vertici di Forza Italia

Presenti il coordinatore del partito Antonio Tajani ed i capigruppo di Camera e Senato

Di: Redazione Sardegna Live

Silvio Berlusconi riunisce i vertici del partito a villa Certosa. Nella residenza sarda dell'ex premier sono presenti il coordinatore del partito Antonio Tajani ed i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini.

Nel corso di recente comizio elettorale a Monza il leader azzurro aveva detto che il suo partito "fra otto mesi alle nuove elezioni politiche sarà sopra il 20%".

"Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal Tribunale dei Diritti dell'uomo di Strasburgo – aveva attaccato Berlusconi - Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni quindi adesso tornerò in campo. Andrò in televisione e organizzerò un grande convegno al mese".