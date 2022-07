Parisi: "Assurdo ridurre obbligo mascherine". Bassetti risponde: "Parlano veramente tutti"

La frecciata del virologo al Nobel per la Fisica: "Rispetto Parisi, ma è come quando ai Mondiali si improvvisano tutti ct"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

"Il Nobel Parisi dice che è 'assurdo ridurre l'obbligo della mascherina'. Io penso che l'oscillazione del neutrino non sia un fenomeno quantomeccanico per cui un neutrino, creato con un certo sapore, non può assumere un sapore diverso al passare del tempo. E' la mia opinione…".

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, replica così su Twitter alle affermazioni di Giorgio Parisi in tema mascherine. Un modo scherzoso per invitare tutti a parlare di argomenti di cui hanno conoscenza specifica, spiega all'Adnkronos Salute.

"E' un po' come quando, durante i Mondiali o gli Europei di calcio, tutti fanno la formazione, sono tutti Ct - sottolinea Bassetti - Tutti dicono 'deve giocare tizio o caio', senza nessuna competenza. Il mio è un richiamo forte alle competenze".

"Nutro un rispetto straordinario per il fisico, un orgoglio nazionale - precisa l'infettivologo -, ma qualche volta si può anche dire che non si risponde di argomenti non conosciuti". Per Bassetti "è assurdo quello che sta succedendo in Italia", dove, soprattutto sulle mascherine, "parlano veramente tutti, come grandi esperti".