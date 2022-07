Il 25enne Edoardo Di Pietro è il primo italiano a laurearsi nel Metaverso

Il giovane 25enne, insieme al suo avatar, ha discusso la tesi "Tra presente e futuro: impatto del Metaverso sulla società"

Di: Redazione Sardegna Live

Nella vita reale classico completo azzurro e camicia bianca, senza cravatta. Felpa bianca e jeans nel mondo virtuale. E' il doppio outfit indossato questo pomeriggio da Edoardo di Pietro, 25enne di Colle Val d'Elsa (Siena), primo laureando italiano nel Metaverso.

Il giovane, iscritto al corso di studi magistrali in Comunicazione, Ict e Media, ha discusso la tesi "Tra presente e futuro: impatto del Metaverso sulla società. Analisi e applicazioni del caso studio Tembu su Minecraft". Esposizione avvenuta presso il Campus Einaudi di Torino e in una stanza della piattaforma Spatial.io.

Al suo arrivo Edoardo non ha voluto parlare con i giornalisti, ma lo ha fatto il fratello Giulio, arrivato con il padre e la madre. La fidanzata Caterina ha invece assistito alla discussione attraverso la stanza virtuale, visto che si trova in Giappone per motivi di studio.

"Sono emozionato e contento per mio fratello - racconta Giulio -, non ci aspettavamo tutto questo clamore. Io non ci sono mai stato sul Metaverso, lavoro come assicuratore nell'azienda di famiglia".