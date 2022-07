Cameriera chiede lo stipendio al suo titolare e viene aggredita

Sull’episodio indagano i carabinieri. Secondo il titolare la donna era stata licenziata per giusta causa e nulla le sarebbe dovuto

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di 40 anni, cameriera in un ristorante di Riva Trigoso (Genova), è stata picchiata a sangue per aver chiesto il pagamento delle sue spettanze.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Riva, la donna si è presentata stamani per chiedere quanto le era dovuto e per tutta risposta e sarebbe stata colpita in pieno volto e poi, una volta caduta a terra, sarebbe stata colpita più volte da altri due uomini.

La donna, che ha riportato diverse ferite alla testa e alcune contusioni, è stata soccorsa dal 118 e da volontari della Croce Rossa e ha sporto querela. Diversa la versione del ristoratore: la donna sarebbe stata licenziata per giusta causa e quindi nulla le sarebbe dovuto. Secondo il titolare del ristorante, inoltre, la donna avrebbe chiesto i soldi in modo arrogante, aggredendo lui e la sua fidanzata.