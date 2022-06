Gaming, la crescita sostenibile tra online e inclusione

Crescita non vuol dire solamente mercato e giro d’affari, ma sviluppo, aggiornamento, inclusione, modernità. Lo dimostra il caso di Betsson

Di: Redazione Sardegna Live

Il mercato del gioco torna a splendere. Lo fa in Europa, con numeri sempre più importanti. Lo fa anche in Italia, dove la sua voce è centrale nello sviluppo dell’economia e della tecnologia. Ma affinché la sua crescita sia veramente sostenibile e responsabile, il settore del gambling non può non guardare al contesto in cui si muove, con le nuove sfide della società di oggi.

Lo dimostra, ad esempio, il caso di Betsson. Stiamo parlando quindi di uno dei brand che ha fatto registrare un vero e proprio boom nell’ultimo trimestre: secondo le ultime rilevazioni statistiche di maggio fornite da GamingReport, StarCasino ha fatto registrare 600 mila visite uniche.

A questa crescita di clienti e quindi di giro d’affari, si accompagna però una crescita anche di consapevolezza e di impegno. Betsson ha infatti organizzato per lo scorso 17 giugno un importante convegno a Malta. I temi: l’inclusione e la diversità. Il nome della conferenza era, per essere precisi, “Insieme guidiamo il cambiamento” e aveva come obiettivo quello di mettere insieme esperti e responsabili del settore per capire come creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e diversificato, per il benessere dell’azienda ma soprattutto dei lavoratori.

“Stiamo coltivando un ambiente creativo in cui ci sfidiamo a vicenda e vediamo le cose da prospettive diverse - ha spiegato il Chief HR Officer di Betsson, Lena Nordin - Questo a sua volta porta a soluzioni innovative che ci aiutano a portare a termine la nostra missione di fornire la migliore esperienza ai clienti del settore. In Betsson, ci impegniamo a sostenere e sostenere un ambiente in cui tutti i dipendenti sono accolti, rispettati, apprezzati e in grado di essere se stessi, senza pregiudizi basati su differenze di alcun tipo”.

Dipendenti di oltre 60 nazionalità diverse e una forza lavoro composta dal 40% di donne, questi i numeri di un’azienda che si pone all’avanguardia nel mercato del gioco, non solo per i prodotti che sforna ma anche per la consapevolezza culturale. Perché affrontare questo tipo di tematiche contribuisce a creare un ambiente di lavoro sano e positivo, promuovendo l’innovazione e aumentando il valore del proprio brand. Che, così facendo, diventa protagonista di una crescita assoluta. Una crescita non solo economica ma direttamente culturale.

Pubbliredazionale