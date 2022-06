Malore dopo cremazione della moglie: coniugi muoiono a distanza di 48 ore

Il dolore della perdita è stato troppo grande. Lasciano una figlia di dieci anni

Di: Redazione Sardegna Live

A distanza di sole 48 ore se ne sono andati entrambi, lasciando una figlia di soli dieci anni. Margherita Iannilli, ex judoka, 46 anni, è stata sconfitta da una lunga malattia. Troppo il dolore per il marito Fabio Pareti, architetto di 56 anni, che poche ore più tardi ha accusato un malore spegnendosi per sempre.

Una doppia perdita che ha lasciato attonita la comunità di Porto Santo Stefano (Grosseto), che si stringe attorno alla piccola Mia, rimasta senza genitori. Pareti stava rientrando a casa dopo la cremazione della donna, quando si è accasciato al suolo.

L'uomo è stato trovato senza vita in casa, dopo aver partecipato al funerale della moglie. Erano sposati da poco. Numerosi i messaggi sul profilo Facebook di coppia dei coniugi, fra cordoglio e ultimi saluti a Margherita e Fabio.