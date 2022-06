Maxi incendio a Roma sull'Aurelia: 35 persone visitate in strada, due in ospedale

Le fiamme hanno lambito anche un deposito di bombole e diverse abitazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Maxi incendio di sterpaglie alla periferia Ovest della Capitale. Fumo e cenere sono stati trasportati dal vento fino a Montecitorio e all'Eur. Decine di persone sono state allontanate dalle loro abitazioni nei pressi di via Bosco Marengo, a ridosso del campo nomadi non autorizzato della Monachina.

Le fiamme hanno circondato alcune palazzine e villette distruggendo baracche e facendo esplodere 50 bombole di gas gpl. Una donna e un bambino sono stati traportate in codice giallo al Policlinico Gemelli. Circa 35 persone, residenti nelle palazzine intorno all’area interessata dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118, con sintomi di intossicazione da fumo.

Decine di soccorritori, fra vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, stanno intervenendo sul posto per circoscrivere il fronte del rogo. Dall’altra parte della città un altro vasto incendio è divampato nei pressi di Frattocchie (Marino). I voli in arrivo all’aeroporto di Ciampino sono stati dirottati fra le 18 e le 21 causa fumo a Fiumicino. Ritardi invece per quelli in partenza. In codice giallo anche cinque poliziotti impegnati nelle operazioni di soccorso per evacuare alcune villette.