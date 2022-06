Bimba di 6 mesi in auto sotto il sole salvata da un Carabiniere fuori servizio

La vicenda è accaduta in Brianza, la madre l’aveva rinchiusa per sbaglio

Di: Redazione Sardegna Live, immagine simbolo

Un lieto fine per una bimba di 6 mesi rinchiusa dalla mamma per sbaglio in auto sotto il sole, salvata da un Carabiniere fuori servizio che ha rotto il finestrino della macchina. L'episodio è avvenuto a Giussano, in provincia di Monza e Brianza.

Il Carabiniere ha sentito gridare la mamma della piccola, una 39enne, che involontariamente aveva dimenticato le chiavi in auto e che dopo aver sistemato la bimba sul seggiolino era rimasta chiusa fuori. In quel momento la bimba stava già mostrando i segni di sofferenza per il caldo, quindi il militare ha prontamente preso un sasso e ha sfondato il vetro.

Sono accorsi immediatamente sul posto altri Carabinieri e i soccorritori del 118, avvisati dai passanti. La bimba fortunatamente non ha riportato conseguenze, mentre il Carabiniere ha riportato ferite e tagli alla mano con una prognosi di 10 giorni.