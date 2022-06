Incidente sulla A7, auto contromano per 5 chilometri: due morti e tre feriti

Schianto sulla Milano-Genova. Tra i feriti un bambino

Di: Redazione Sardegna Live

Due morti e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio del terribile incidente avvenuto sull'autostrada A7 Milano-Genova nel pomeriggio di domenica 26 giugno dove tre auto si sono scontrate nel tratto tra le uscite tra Groppello Cairoli e Casei Gerola (direzione Milano).

Il dramma si è consumato intorno alle 15, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate agli operatori delle tre ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso giunti sul posto. Per due di loro, un uomo e una donna, non c'è stato nulla da fare. Altre tre persone sono rimaste ferite. Si tratta di una donna di 34 anni, un 35enne e un bambino di 4 anni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polstrada, sul posto per i rilievi del caso. Per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell'ordine parte della carreggiata è stata chiusa al traffico.