Bimbo di 9 anni scomparso ieri durante un'escursione col papà

Ricerche in corso in una zona impervia

Di: Redazione Sardegna Live

Ore d'ansia nel Bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni. Il piccolo è sparito ieri nel tardo pomeriggio, mentre era impegnato col papà in un'escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre (Belluno), nella zona dell'Alpago.

L'elicottero si è alzato in volo alle 20.45 e le ricerche, coordinate dalla Questura di Belluno, sono andate avanti per tutta la notte. Nella zona, impervia, stanno operando molti soccorritori e unità cinofile. Padre e figlio sono residenti a Mestre (Venezia).

Il bimbo porta gli occhiali, una maglietta color giallo, un gilet smanicato blu scuro, pantaloni corti ed uno zainetto rosso. Secondo una prima ricostruzione, il padre si sarebbe fermato ai limiti del bosco per leggere un cartello informativo quando, voltandosi per riprendere il cammino, non ha più visto il figlio. Ha provato a cercarlo per un po' e alla fine ha dato l'allarme.

Oltre trenta vigili del fuoco, decine di uomini del soccorso alpino, della Protezione Civile, delle forze dell'ordine, stanno partecipando alle ricerche finora vane.