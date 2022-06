Scissione 5 Stelle, Azzolina: "Lascio Movimento, entro in gruppo Di Maio"

"L'addio al M5S non è una scelta semplice" ha detto l'ex ministra

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Annuncio il mio addio al M5S, entro nel gruppo di Luigi Di Maio". Così l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dopo la scissione del Movimento 5 Stelle, con l'addio di Luigi Di Maio, e la formazione dei gruppi Insieme per il futuro. "L'addio al M5S non è una scelta semplice", afferma.

"Firmerò nelle prossime ore per entrare nel nuovo gruppo guidato da Di Maio. Evidentemente non è stato facile decidere e se guardassi alla convenienza personale non dovrei farlo, perché sono al primo mandato e ho anche restituito tutto. Però vivo da tanti mesi un enorme disagio. È come un fidanzato che speri che possa cambiare, ma non cambia. Anzi peggiora", dice riferendosi al Movimento.

"Ho passato gli ultimi tre giorni a chiedere un cambiamento che non ci sarà. Ne ho avuto la conferma definitiva. Oggi mi chiedo cosa sia il Movimento 5 Stelle e non so rispondere. Il famoso nuovo corso, quello della maturità politica, non è mai iniziato. Non siamo né carne né pesce".