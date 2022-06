“Il gallo Garibaldi sveglia tutti alle 4 del mattino, se ne deve andare”, petizione nel Ferrarese

Raccolta firme presentata alla polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live, foto ANSA

“Garibaldi canta troppo e già alle 4 del mattino”, da un anno il noto gallo che ama la sua libertà ha provocato le proteste dei vicini del pollaio dove vive, a Copparo, in provincia di Ferrara, dove è scoppiato un vero e proprio caso, con tanto di petizione contro e un summit fissato per venerdì prossimo per cercare una soluzione.

Come ha riferito La Nuova Ferrara, con il caldo e le necessarie finestre aperte, il canto di Garibaldi è tornato a sentirsi più che mai, per la disperazione dei vicini che vengono svegliati prestissimo.

Fuggito dal mercato del venerdì, Garibaldi non ha attualmente proprietari e ora vive nel cortile di viale Carducci, e, a quanto si riferisce, ha trovato pure una compagna: la gallina Biancaneve.



Per evitare che venga mandato via come quasi tutto il vicinato chiede, in sua difesa, Giovanni Mazzorana, animalista e politico copparese, aveva portato la sua storia in televisione.

Ma, dopo un anno, è ricominciata la polemica: Garibaldi canta troppo presto e il vicinato ha presentato una raccolta firme al comando della polizia locale.