Benzina, Salvini: “Per la Lega un enorme problema se il Governo non mantiene lo sconto”

“Fondamentale trovare i soldi entro dieci giorni"

Di: Redazione Sardegna Live

"Aspetto che il governo mantenga lo sconto benzina. Se così non fosse si aprirebbe un enorme problema per la Lega".

Il segretario del Carroccio Matteo Salvini lo ha ribadito a Sesto San Giovanni, dove ha accompagnato il sindaco uscente e in corsa al ballottaggio Roberto Di Stefano al mercato.

"Siamo al 18 giugno, lo sconto scade l'8 luglio" e quindi è "fondamentale trovare subito, entro dieci giorni i soldi per lo sconto. Se no - ha concluso - non voglio neanche pensarci".