Chiara Nasti, nuova polemica: l'influencer attacca le donne incinte che "svaccano"

Dopo aver condiviso in post di aver preso solo 100 grammi durante la gravidanza, risponde duramente a un commento: "Io vantarmi? Siete voi problematiche, solo perché svaccate"

Di: Redazione Sardegna Live

E' ancora bufera su Chiara Nasti, la 24enne influencer compagna del calciatore Mattia Zaccagni. In dolce attesa, sui social la Nasti è stata coinvolta dall'ennesima polemica quando, parlando del peso in gravidanza, ha detto: “Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… Per ora non ho preso un chilo!”.

Parole dalle quali è scaturita una serie di risposte, e a una di queste lei ha replicato accusando le donne che “svaccano” di essere invidiose. “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano… Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Una risposta che, naturalmente, non è passata inosservata e che in queste ore sta scatenando numerose reazioni. Giusto poche settimane fa era finita nell'occhio del ciclone dopo alcuni commenti pubblicati sui social e riferiti all'ex compagno Niccolò Zaniolo, dopo che quest'ultimo aveva partecipato a un coro riferito al figlio in arrivo della Nasti e del nuovo fidanzato. “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno”, aveva scritto in risposta a un commento, scatenando anche allora un parapiglia.