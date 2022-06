Il ministro Roberto Speranza positivo al Covid-19

Il ministro della Salute è finito in isolamento

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è in isolamento dopo essere risultato positivo a coronavirus. Lo ha comunicato nella giornata di ieri l'ufficio stampa del dicastero. "Il ministro sta bene, ci siamo sentiti qualche minuto fa", ha fatto sapere il sottosegretario alla Salute, Pier Paolo Sileri, ospite di Timeline su SkyTg24.

"Si è preso il virus come tante persone in questo momento, e posso garantire che sia io che il ministro rispettiamo le regole in modo impeccabile - ha proseguito Sileri -. Ciò dimostra che prendersi il virus, e in particolare questa sottovariante, è estremamente facile ma anche che se sei vaccinato i rischi sono bassi".

"Faccio gli auguri al ministro della Salute, Roberto Speranza, ben consapevole che per un uomo giovane e forte si tratta fortunatamente di un non problema. Dopodiché l'occasione è ghiotta per ribadire che siamo di fronte alla prova regina dell'inutilità assoluta della mascherina, ha invece dichiarato all'Adnkronos Salute è Alberto Zangrillo, prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele.

"So che così dicendo scatenerò la reazione della rigida ortodossia virologica protezionistica, ne sopporterò le conseguenze. Ma al solito - ha concluso Zangrillo - la medicina è fatta di competenza, conoscenza della realtà e buonsenso".