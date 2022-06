Vaticano: “Proporre ai fidanzati la castità prematrimoniale, anche alle coppie conviventi”

Nuove linee guida di preparazione alle nozze

Di: Redazione Sardegna Live, foto Adnkronos

Educazione sessuale, regolazione delle nascite e la castità prematrimoniale, anche per le coppie conviventi: sono solo alcuni dei temi affrontati nelle nuove linee guida del Vaticano per la preparazione al matrimonio.

Il Papa ribadisce "la necessità di un 'nuovo catecumenato' in preparazione al matrimonio", anche "come antidoto che impedisca il moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o inconsistenti" perché "questi fallimenti portano con sé grandi sofferenze e lasciano ferite profonde nelle persone".



Tra le questioni, risalta della castità. "Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune", si legge nel documento, come riporta l'ANSA.

"Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazia di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso".

"Anche nel caso in cui ci si trovasse a parlare a coppie conviventi, non è mai inutile parlare della virtù della castità".