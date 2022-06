Covid, Ricciardi: "Omicron virus più contagioso del pianeta, mascherina serve ancora"

Il consigliere del ministro Speranza: "A politici suggerisco di mantenere l'obbligo in alcuni spazi chiusi e affollati"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Omicron è una variante contagiosissima, probabilmente l'organismo più contagioso sulla faccia della terra in questo momento". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Per questo secondo l'esperto "va contrastato in primo luogo con i vaccini e con interventi medici tempestivi in caso di infezione, oltre che attraverso i comportamenti e misure di sanità pubblica". Ma non solo.

"La mascherina è importante - ammonisce Ricciardi - non tanto all'esterno ma negli ambienti chiusi, dove resta un presidio fondamentale. Per questo credo che debba essere fortemente raccomandata e per alcuni spazi, come il trasporto pubblico, bisognerebbe mantenere l'obbligo".

La politica, però - è la sua riflessione - fatica in questo momento a optare per scelte che sarebbero scientificamente corrette. "In tutta Europa - osserva Ricciardi - i Governi stanno allentando. L'Italia e la Germania sono gli unici Paesi che ancora resistono. La Germania ha appena prorogato fino a settembre l'utilizzo al chiuso. Il consiglio che darei ai politici è cercare di continuare negli ambienti più pericolosi, chiusi e particolarmente affollati, a mantenerla perché altrimenti rischiamo di riavviare una dinamica di riattivazione della pandemia".