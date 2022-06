Marco Carta, finita la love story con Sirio

L’annuncio sui social: conclusa la relazione durata sette anni

Di: Redazione Sardegna Live

Marco Carta ha utilizzato Instagram per lanciare il suo nuovo singolo “Sesso Romantico”, che uscirà il prossimo 17 giugno, ma anche per fare un annuncio sulla sua vita sentimentale: la fine della relazione con Sirio Campedelli.

"Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi) ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre..." ha scritto l’ex vincitore di “Amici”, che aveva ufficializzato la sua relazione nel 2018, ospite di Domenica Live. Soltanto un anno fa Carta si era detto pronto per il matrimonio e per avere un figlio con il compagno.

"L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale” e conclude con un omaggio alla musica e un invito a non parlare più di questo argomento: "La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica...".