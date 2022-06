"C'è un neonato in una borsa". Scatta l’allarme ma era un pupazzo di Peppa Pig

Chiamata disperata di una donna alla Polizia ma era un falso allarme

Di: Redazione Sardegna Live

“C’è un neonato dentro la busta di un negozio abbandonata ai giardini di viale Piave. Venite subito”. Così una donna in una telefonata alla Polizia mentre faceva una passeggiata ai giardini di Mantova.

La signora ha visto una testina sbucare da un sacchetto abbandonato per terra e non ci ha pensato due volte ad avvisare le forze dell’ordine. Nel frattempo, un ragazzo ha raccolto la busta e l'ha portata con sé. Quando il giovane è stato intercettato da una pattuglia della Polizia si è scoperto che quella testina non apparteneva a un neonato bensì a un pupazzo di Peppa Pig All’arrivo degli agenti la donna è parsa sconvolta, quindi sono scattate immediatamente le ricerche per il timore che il neonato fosse in pericolo o già morto ma in realtà era un falso allarme.