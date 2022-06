Covid, Locatelli: "Vaccini ci hanno salvato la vita"

"Lo confermano i dati che abbiamo a disposizione"

Di: Redazione Sardegna Live

"I vaccini ci hanno salvato la vita in maniera assolutamente determinante". Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, intervenuto a Sky Tg24. "I dati che abbiamo a disposizione - afferma - ci dicono in maniera molto chiara che chi ha ricevuto, oltre al ciclo vaccinale completo, anche la dose buster, ha una protezione straordinariamente elevata contro il rischio di sviluppare malattia grave".

Per l'esperto non va confusa non "l'eventualità di infettarsi con le varianti di adesso più contagiose, magari sviluppando sintomi di scarsa rilevanza, con un fallimento del vaccino". "L'efficacia vaccinale - spiega - , stando all'analisi effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, è superiore al 90%. Però non dobbiamo dimenticarci che esistono categorie di persone verso le quali dobbiamo insistere di più sulla somministrazione della quarta dose, i cosiddetti fragili".

Quarta dose? "Non è un fallimento: un certo numero di persone l'ha avuta, certamente non c'è stata l'adesione di applicazione che era stata auspicata. E' troppo presto per dire se c'è la necessità della quarta dose in autunno. Ci sono troppe variabili in gioco - ha concluso -. Una su tutte è la durata della protezione da malattia grave. E poi non sappiamo ancora quali varianti di troveremo di fronte".