Drammatico incidente a Strevi, furgone contro camion: 5 morti e 2 feriti

Bilancio drammatico: 5 deceduti, un codice rosso trasportato a Torino e un codice rosso trasportato ad Alessandria

Di: Redazione Sardegna Live

Gravissimo incidente a Strevi (Alessandria). Alle 14.30 circa sulla superstrada tra le due rotonde della provinciale 30, un furgone ha impattato frontalmente con un mezzo pesante.

Il bilancio è drammatico: 5 vittime e due feriti in codice rosso. Uno è statoo trasportato a Torino e uno ad Alessandria. Il furgone è di quelli usati per le fiere che si aprono e diventano banchetti per la vendita di panini e bibite.

Lo scontro frontale è avvenuto all’altezza del distributore CentroCalor. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono al lavoro le forze dell’ordine e i medici del 118, con l’elisoccorso.