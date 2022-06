Bambino di 5 anni travolto da cancello, è in gravi condizioni

Il piccolo è stato portato in ospedale con l’elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un cancello della propria abitazione. L'incidente si è verificato nel pomeriggio a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che lo hanno trasferito in "codice rosso" con l'elisoccorso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.