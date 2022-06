La benzina torna a superare 2 euro in tutto il Paese. Codacons: "Provvedimenti più efficaci"

L'associazione denuncia: "Il governo deve impegnarsi a combattere le speculazioni sui carburanti"

Di: Redazione Sardegna Live

Schizzano nuovamente a livelli record i listini di benzina e gasolio. In alcune zone del Paese i prezzi alla pompa arrivano a supereare i 2 euro al litro anche in modalità self. A denunciare il rincaro è il Codacons, che tramite un monitoraggio ha segnalato come i listini abbiano toccato livelli altissimi. Un esempio è Ischia, dove oggi un litro di benzina in modalità servito costa fino a 2,249 euro al litro, 2,130 euro/litro in modalità self, mentre il gasolio arriva a costare 2,189 euro/litro col servito.

Ma anche in Sardegna si toccano vette altissime, per esempio a La Maddalena, dove la verde in modalità self è venduta a 2,109 euro al litro, 2,299 euro col servito (gasolio 2,249 euro/litro servito, 2,059 euro in self). Così come a Roma, dove è stata ampiamente superata la soglia dei 2 euro al litro in numerosi distributori, e raggiungono quota 2,160 euro al litro per la modalità servito, 2,069 euro/litro in modalità self.

È evidente che il taglio delle accise non è più sufficiente, e occorre adottare provvedimenti più efficaci per bloccare la crescita di benzina e gasolio - afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi -. Il governo deve impegnarsi a combattere le speculazioni sui carburanti e studiare misure per fissare tetti massimi alla crescita dei prezzi alla pompa".