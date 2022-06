Carburanti e prezzi benzina, probabile intervento del Governo sulle accise

La sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, non esclude un nuovo intervento del Governo

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"E' molto probabile" che il governo proceda con nuovi interventi sulle accise per contenere il caro-benzina e il costo dei carburanti. Così la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra, a Rainews 24. "L'aumento dei prezzi fa aumentare anche il gettito dell'Iva che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato ma lo utilizziamo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo", ha spiegato.

Intanto, prezzi dei carburanti anche oggi al galoppo in Italia dopo l'ennesimo balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Forti rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Media nazionale della benzina in self service oltre 1,91 euro/litro, gasolio a 1,83 euro/litro.