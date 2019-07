Valeria Marini, Piazza di Spagna: bloccata dai vigili, Daspo e multa di 550 euro

Pioggia di insulti sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Un bagno "stellare", ma poco rispettoso del decoro. Valeria Marini è entrata nella Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna, a Roma, per promuovere l'uscita del suo nuovo singolo "Me Gusta".

La showgirl si è immersa nell'acqua di uno dei monumenti più belli della Capitale, accerchiata da decine di fan e curiosi a caccia di un video o una foto. Un successo solo apparente per la Marini, che subito dopo il bagno ha dovuto fare i conti con la furia dei social prima, e poi con i vigili, il Daspo e una multa di 550 euro. (fonte Il Messaggero)