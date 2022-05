Sorelle ferite con l'acido da ragazze in scooter

Una delle ragazze avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido colpendo la sorella maggiore a un braccio e la minore alla guancia destra

Di: Redazione Sardegna Live

Due sorelle, di 24 e 17 anni, sono state ferite con dell'acido ieri sera a Napoli. Le due ragazze che risiedono nel rione Sanità sono state visitate nel centro grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli. anche con una consulenza del chirurgo plastico, e dimesse perché ritenute non gravi.

Ascoltate dagli agenti di polizia intervenuti, le due ragazze hanno raccontato di essere state avvicinate da tre scooter, guidati da tre ragazzi e con delle ragazze sul posto passeggero, mentre passeggiavano in corso Amedeo di Savoia. Una delle ragazze avrebbe lanciato contro di loro una bottiglia contenente acido colpendo la sorella maggiore a un braccio e la minore alla guancia destra. Entrambe hanno spiegato di non conoscere nessuno degli aggressori né tanto meno i motivi dell'aggressione. Più tardi ascoltate in Questura, hanno confermato la dinamica.