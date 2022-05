Bimbo cade dalle scale e si taglia con un vetro, muore a 4 anni

Tragedia in un agriturismo in provincia di Pisa

Di: Redazione Sardegna Live

Una disgrazia quella accaduta in un agriturismo a Peccioli, in provincia di Pisa. Un bambino tedesco di 4 anni è morto dissanguato, dopo una rovinosa caduta. Il piccolo era in vacanza in Italia con i genitori e il fratellino.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il bambino sarebbe caduto dalle scale, andando a sbattere contro un vaso di vetro che è andato in frantumi, provocandogli profonde ferite al collo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con un'automedica da Peccioli e un'ambulanza della Misericordia di Terricciola. Hanno cercando inutilmente di rianimare il bambino, dopo l'arresto cardiaco. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso per un eventuale trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

I carabinieri della stazione di Peccioli hanno avviato le indagini per accertare la dinamica della tragedia. I locali dove si è verificato l'incidente sono stati messi sotto sequestro per ordine della procura.